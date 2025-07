Il collegio 2025 | intervista a Andrea Maggi e Paolo Bosisio sul ritorno del trio maggi bosisio e petolicchio

Il ritorno de Il Collegio nel 2025 promette di rivoluzionare ancora una volta il mondo delle produzioni scolastiche, con nuove ambientazioni e sorprendenti elementi narrativi. In un’intervista esclusiva, Andrea Maggi e Paolo Bosisio svelano i segreti dietro il Trio Maggi-Bosisio-Petolicchio, confermando che questa formula vincente continuerà a catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Preparatevi a scoprire cosa rende questa edizione così speciale e imperdibile!

Nel panorama delle produzioni televisive dedicate ai contesti scolastici, il ritorno di un format iconico come Il Collegio rappresenta sempre un evento atteso dagli appassionati. La prossima edizione, prevista per l'autunno 2025, introduce diverse novità che arricchiranno ulteriormente questa celebre trasmissione. L'attenzione si concentra su ambientazioni rinnovate, nuovi elementi narrativi e una formula consolidata che mantiene vivo l'interesse del pubblico. la ripresa de il collegio 2025: location e ambientazione. location esclusiva a campobasso. Il nuovo ciclo si svolgerà a Campobasso, presso il prestigioso Convitto Mario Pagano.

Torna #IlCollegio e per la prima volta sarà disponibile in esclusiva su Rai Play, a partire dal 23 Ottobre al 6 Novembre 2025. Tanti graditi ritorni: il Preside Bosisio, i prof. Maggi e Petolicchio. Voce narrante Pierluigi Pardo. A fine dicembre arriverà su Rai 2. #Pal Vai su X

