Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, 8 luglio 2025 alle ore 16:25, segnaliamo importanti disagi e deviazioni, tra cui un incendio sulla Flaminia e la chiusura di Gaeta per un incidente. Restate con noi per tutte le ultime news sul traffico e i percorsi alternativi, perché conoscere le condizioni delle strade è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia per un incendio chiusa la di marcia l'altezza di Saxa Rubra traffico sulla sorpasso in direzione raccordo anulare con le a partire da via Valdagno ci spostiamo raduno regionale di Frosinone Gaeta resta chiusa per l'incidente avvenuto in precedenza al km è in entrambe le direzioni deviazioni sul posto le altre notizie il trasporto ferroviario ricordiamo che proseguirà fino alle ore 18 di oggi lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni restiamo nell'ambito della trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia la circolazione è ancora sospesa tra Latina e sette per un incendio in prossimità dei Binari treni subiscono ritardi variazioni e cancellazioni siamo in chiusura del trasporto marittimo laziomar informa che a causa del maltempo Oggi sono cancellate le corse unità veloce Ponza Anzio del 17:30 formia-ventotene delle 18 e Formia Ponza delle ore diciotto e dieci pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 16:25

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nel primo fine settimana di luglio traffico intenso sulla rete ANAS BOLLINO ROSSO GIA’ NEL POMERIGGIO Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma – Fiu Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; Limitazioni al traffico nella regione Lazio questo sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco.; Roma, firmato l’accordo sullo smart working per alleviare traffico e disagi.