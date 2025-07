Terminal bus Moretti Civico22 | Lavori fermi e caos traffico il Comune faccia chiarezza

Il caos nel trasporto pubblico di Benevento si fa sempre più intenso: terminal bus incompleti, lavori fermi e traffico congestionato mettono a dura prova studenti e pendolari. Angelo Moretti di Civico22 chiede al Comune un’immediata spiegazione per fare luce su questa situazione incresciosa, che rischia di compromettere la mobilità urbana. È ora che le autorità chiariscano, una volta per tutte, quale sia il futuro di questi importanti servizi pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti "Lavori fermi, terminal incompiuti e disagi continui per studenti e pendolari: il Comune non può più tacere". È quanto dichiara il consigliere comunale di Civico22, Angelo Moretti, che ha presentato un'interpellanza al Sindaco di Benevento per fare chiarezza sulla situazione dei terminal bus, a oggi ancora in alto mare. Nel piazzale dell'ex Collegio De La Salle, dove da settembre 2024 sarebbero dovuti partire i lavori per un edificio pluripiano destinato al parcheggio auto e alla sosta degli autobus urbani, tutto sembra bloccato. " Oltre alla rimozione parziale del manto stradale e a qualche cumulo di materiali di risulta – denuncia Moretti – non si registra alcun reale avanzamento del cantiere.