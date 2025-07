Upb | Con il calo demografico tra 10 anni 1,8 milioni di lavoratori in meno Le pensioni restino agganciate all’attesa di vita

Con questa spirale negativa, le prospettive per il nostro sistema pensionistico si fanno sempre più critiche. Se non interveniamo subito con strategie mirate, rischiamo di compromettere il benessere delle future generazioni e la stabilità economica del Paese. È il momento di riflettere e agire per invertire questa tendenza e proteggere il nostro futuro comune.

Che l’Italia sia minacciata da una bomba demografica non è una novità. L’ultimo a fare il punto sui rischi è l’Ufficio parlamentare di bilancio. La presidente Lilia Cavallari, in audizione alla Commissione d’inchiesta sulla transizione demografica, ha detto che se l’Italia continuerà a mantenere gli attuali tassi di occupazione nei prossimi cinque anni perderemo circa 700mila lavoratori. Tra dieci anni l’emorragia sarà di 1,8 milioni. Con inevitabili effetti sulla produttività: una forza lavoro sempre più anziana difficilmente riuscirà a garantire la spinta necessaria. Il risultato? Una crescita potenziale “modesta”, frenata da una demografia sfavorevole e da una produttività stagnante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Upb: “Con il calo demografico tra 10 anni 1,8 milioni di lavoratori in meno. Le pensioni restino agganciate all’attesa di vita”

In questa notizia si parla di: anni - milioni - lavoratori - calo

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

In Italia si sono già persi quasi 600mila studentesse e studenti negli ultimi dieci anni solo nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado e si prevede un calo ulteriore di 1,2 milioni di alunni nei prossimi dieci (scuole paritarie escluse). Vai su Facebook

Occupazione, a maggio 24,3 milioni di lavoratori: record dal 2004. I dati Istat; Forza lavoro: l’Italia rischia di perdere oltre 3 milioni di lavoratori entro il 2040; Allarme CGIA Mestre: fra dieci anni in Italia mancheranno 3 milioni di lavoratori.

Upb, con calo demografico -700mila lavoratori in 5 anni - Il calo della popolazione, iniziato nel 2014, continuerà accompagnandosi all'invecchiamento progressivo che porterà la quota giovani a stabilizzarsi intorno ... Lo riporta repubblica.it

Il prezzo del calo demografico: 700mila lavoratori in meno in cinque anni - L’allarme dell’Ufficio parlamentare di bilancio: crollo delle nascite e invecchiamento della popolazione frenano la crescita, aumentano la spesa ... Riporta huffingtonpost.it