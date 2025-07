Pallanuoto Mondiali 2025 | il girone dell’Italia e chi incrocerebbe il Settebello nei turni successivi

I Mondiali di pallanuoto 2025 a Singapore si avvicinano, promettendo emozioni e sfide epiche. L’Italia, nel girone A con Serbia, Romania e Sudafrica, affronta un cammino impegnativo: la vittoria nel girone garantirà l’accesso diretto ai quarti, mentre le altre squadre dovranno superare gli ottavi. Chi incrocerà il Settebello nei turni successivi? Scopriamo insieme le possibili sfide che decideranno il destino del nostro team.

I Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si terranno a Singapore dal 12 al 24 luglio: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre, in cui la prima classificata andrà direttamente ai quarti mentre la seconda e la terza disputeranno gli ottavi di finale. Il Settebello è inserito nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica: verosimilmente sarà la sfida con i balcanici a pesare in maniera decisiva sul prosieguo del cammino dell’Italia. Conquistare il primo posto vorrebbe dire portarsi ai quarti di finale ed attendere la vincente dello scontro tra la seconda del Girone C e la terza del Gruppo D. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Mondiali 2025: il girone dell’Italia e chi incrocerebbe il Settebello nei turni successivi

In questa notizia si parla di: pallanuoto - mondiali - settebello - girone

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena, pronto a riprendere il cammino verso i Mondiali di Singapore. Dopo sei mesi di squalifica, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si prepara al primo raduno ufficiale, con i convocati che tracciano la marcia verso il grande appuntamento internazionale in programma a luglio.

La Nazionale giovanile è pronta a tuffarsi nell’avventura mondiale! Gli azzurrini sono atterrati a Zagabria, dove da sabato 14 a venerdì 21 giugno si disputano i Mondiali U20 di pallanuoto maschile L’Italia di coach Federico Mistrangelo è nel Girone B insie Vai su Facebook

Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: programma, calendario e dove vedere la pallanuoto in diretta; Mondiali di Singapore 2025: il calendario completo; Mondiali Singapore. Ecco i gironi. Commenti di Campagna e Silipo.

Pallanuoto, il Settebello pronto a disputare i campionati Mondiali: l'elenco dei convocati, i gironi e gli avversari - La nazionale italiana di pallanuoto è pronta a partire alla volta di Singapore per partecipare ai campionati mondiali di Singapore da vice campione del mondo in carica. Da msn.com

Italia ai Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: i convocati e le convocate di Settebello e Setterosa · Pallanuoto - Sono state diramate le liste di atleti e atlete italiani che faranno parte delle squadre azzurre di pallanuoto ai Campionati del mondo di Singapore 2025. olympics.com scrive