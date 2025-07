Marsiglia voli sospesi a causa di un incendio che sta devastando la città

L'incendio che sta devastando Marsiglia ha causato la sospensione dei voli dall'aeroporto cittadino, gettando un’ombra di preoccupazione sulla regione. La lotta contro le fiamme, alimentate da circa 170 vigili del fuoco e mezzi aerei, prosegue senza sosta, mentre le autorità invitano i residenti a restare in sicurezza. In questo scenario di emergenza, la priorità è la tutela della popolazione e la gestione della crisi.

I voli all'aeroporto di Marsiglia sono stati sospesi a causa di un incendio che sta devastando la città nel sud della Francia. La prefettura ha esortato gli abitanti di diversi quartieri a rimanere in casa e a non circolare sulle strade. Circa 170 vigili del fuoco, due elicotteri e 68 autopompe sono stati dispiegati per domare il rogo, che è divampato nella località di Les Pennes-Mirabeau. Bruciati circa 30 ettari di terreno. Non sono segnalate vittime. L'aeroporto di Marsiglia ha annunciato che la pista è stata chiusa intorno a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it