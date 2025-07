Fabrizio Bosso al Tolfa Jazz Festival | Qui mi sento a casa

Fabrizio Bosso torna a Tolfa Jazz, un appuntamento che per lui rappresenta molto più di un semplice concerto: è un ritorno a casa. Con il suo talento inconfondibile, il trombettista torinese incanta il pubblico, creando magiche atmosfere nel suggestivo borgo della Maremma laziale. La sua presenza, dal 2011, arricchisce ogni edizione, lasciando un segno indelebile. Una serata imperdibile che promette emozioni indimenticabili, e non vediamo l’ora di scoprire come questa volta Fabrizio ci sorprenderà.

foto Roberto Cifarelli ROMA – “Con Tolfa è diverso, ogni estate torno con entusiasmo, perché quando ti senti a casa, non vedi l’ora di tornare”. Fabrizio Bosso, trombettista acclamato del panorama internazionale, spiega così perché anche quest’anno calcherà il palcoscenico del Tolfa Jazz. Sarà il musicista torinese, presente dal 2011 all’appuntamento nel borgo della Maremma laziale, a chiudere la serie di concerti in programma dal 17 al 20 luglio. “C’è un feeling speciale, un’energia positiva – spiega – Il punto di forza del Tolfa Jazz? Semplice, è fatto da persone, persone vere, che amano la musica e la gente; è una cosa rara che si riflette nella musica”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fabrizio Bosso al Tolfa Jazz Festival: “Qui mi sento a casa”

In questa notizia si parla di: tolfa - fabrizio - bosso - jazz

Fabrizio Bosso star del Tolfa Jazz Festival, qui mi sento a casa. Dal 17 al 20 luglio 21 concerti, spazio a cinque band under 35 #ANSA Vai su X

Fabrizio Bosso star del Tolfa Jazz Festival, qui mi sento a casa. Dal 17 al 20 luglio 21 concerti, spazio a cinque band under 35 #ANSA Vai su Facebook

Il Tolfa Jazz Festival torna nelle strade; Fabrizio Bosso star del Tolfa Jazz Festival, qui mi sento a casa; Tolfa - Straordinario successo per la tre giorni del Jazz Festival e l'arrivederci al Picnic di settembre.

Fabrizio Bosso star del Tolfa Jazz Festival, qui mi sento a casa - "Con Tolfa è diverso, ogni estate torno con entusiasmo, perché quando ti senti a casa, non vedi l'ora di tornare". Si legge su msn.com

Il Tolfa Jazz Festival torna nelle strade - «Con Tolfa è diverso, ogni estate torno con entusiasmo, perché quando ti senti a casa non vedi l’ora di tornare». Secondo trcgiornale.it