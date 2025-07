Sparatoria a Rocca di Papa vicino Roma | padre uccide per vendetta l' uomo che aveva assassinato suo figlio

Una tragica vicenda scuote Rocca di Papa, vicino Roma, dove un padre ha compiuto un gesto estremo di vendetta, uccidendo l’uomo ritenuto responsabile della morte di suo figlio. L’omicidio sarebbe collegato alla scomparsa di Giuliano Palozzi, assassinato nel 2021 da Franco Lollobrigida in un contesto di presunti debiti di droga. Una spirale di dolore e vendetta che solleva profonde riflessioni sulla giustizia e la perdita.

L’omicidio sarebbe legato alla morte di Giuliano Palozzi, il 34enne assassinato nel 2021 da Franco Lollobrigida per un presunto debito di droga. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sparatoria a Rocca di Papa, vicino Roma: padre uccide per vendetta l'uomo che aveva assassinato suo figlio

In questa notizia si parla di: assassinato - sparatoria - rocca - papa

Un 35enne è morto in una sparatoria avvenuta nel centro di Rocca di Papa,Roma. L'omicida ha aspettato che l'assassino del figlio uscisse dal carcere e ha aperto il fuoco uccidendolo. L’Episodio sarebbe legato all'omicidio di Giuliano Palozzi,ucciso nel 2021 Vai su X

Delitto a Rocca di Papa, alle porte di Roma: colpi di pistola in pieno centro. Un uomo di circa sessant'anni ha ucciso un trentacinquenne uscito dal carcere da un paio d'anni accusato di aver ucciso il figlio dopo una lite per pochi soldi alcuni anni fa. L'omicidio - Vai su Facebook

Roma, sparatoria a Rocca di Papa: uccide un uomo condannato per la morte del figlio; Uccide l'assassino del figlio per vendetta, gli spari alle spalle a Rocca di Papa: così è morto Franco Lollobrigida, scarcerato da due anni; Padre uccide per vendetta l'uomo che aveva assassinato suo figlio.

Sparatoria a Rocca di Papa, il padre uccide l’assassino del figlio per vendetta - Un uomo di 61 anni, Guglielmo Palozzi, ha ucciso con un colpo di pistola Franco Lollobrigida, 35 anni ... dire.it scrive

Sparatoria a Rocca di Papa, vicino a Roma: padre uccide in piazza l’assassino del figlio - Tragedia a Rocca di Papa: un padre spara e uccide in piazza l’uomo che aveva ucciso suo figlio. Come scrive affaritaliani.it