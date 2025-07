Passeggero supera i controlli e muore risucchiato da motore aereo Cosa sappiamo

Un tragico incidente scuote l’aeroporto di Orio al Serio: questa mattina, un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato risucchiato da un motore in fase di pre-decollo. Le prime indagini rivelano che si potrebbe trattare di un gesto volontario o di un grave errore. Mentre le autorità lavorano per chiarire la dinamica, si apre una dolorosa riflessione sulla sicurezza aeroportuale e sulle motivazioni dietro questo drammatico evento.

Un drammatico episodio si è verificato questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio, nel Bergamasco. Intorno alle 10, un uomo di 35 anni, cittadino italiano residente in zona, ha perso la vita dopo essersi avvicinato a un velivolo in fase di pre-decollo, venendo risucchiato da uno dei motori. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, coordinate dalla Squadra mobile di Bergamo e dalla Polizia di frontiera, si tratterebbe di un gesto volontario. L'uomo, che non risultava tra i passeggeri né tra il personale aeroportuale, sarebbe entrato in pista eludendo i controlli di sicurezza e dirigendosi intenzionalmente verso il mezzo in movimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Passeggero supera i controlli e muore risucchiato da motore aereo. Cosa sappiamo

