Nico Gronchi nuovo presidente di Confesercenti

Nico Gronchi è il nuovo volto di Confesercenti, pronto a guidare la confederazione delle imprese italiane con energia e visione innovativa. Succede a Patrizia De Luise, che ha affrontato con successo sfide storiche come la pandemia, lasciando un’eredità importante. Con il suo ruolo di vice presidente vicario e leader di Confesercenti Toscana, Gronchi si prepara a scrivere un capitolo ancora più stimolante per il futuro delle PMI in Italia.

Nico Gronchi è il nuovo presidente di Confesercenti. Sarà lui, attualmente vice presidente vicario nonché guida di Consercenti Toscana, a sostituire Patrizia De Luise. Quest’ultima lascerà la presidenza dopo otto anni. Come riportato da Ansa, De Luise ha guidato la confederazione delle imprese, che vanta circa 300 mila Pmi nel commercio, nel turismo e nei servizi, attraverso anni non semplici. Basti pensare alla pandemia da Covid-19, con i mesi di lockdown e la ripartenza caratterizzata, tra l’altro, da caro materiali, bollette salate, inflazione e guerre. L’ormai ex presidente si è dimessa dopo l’impegno assunto alla Fondazione Enasarco, Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nico Gronchi nuovo presidente di Confesercenti

In questa notizia si parla di: presidente - nico - gronchi - confesercenti

Clamorose dichiarazioni di Tebas! Il presidente de LaLiga: «Il Barcellona non può iscrivere Nico Williams. Real? Va sanzionato» - Clamorose dichiarazioni di Javier Tebas, presidente de LaLiga, scuotono il calcio spagnolo! Il leader della massima divisione iberica accusa il Barcellona di non poter iscrivere Nico Williams e propone sanzioni per il Real Madrid.

Confesercenti Firenze | Florence Vai su Facebook

Nico Gronchi diventa presidente nazionale di Confesercenti; Cambio al vertice Confesercenti, Gronchi è nuovo presidente; Elezioni Enasarco: Confesercenti Invita al voto per rafforzare la categoria.

Cambio al vertice Confesercenti, Gronchi è nuovo presidente - Dopo otto anni alla guida dell'associazione, Patrizia De Luise lascia la presidenza. Segnala msn.com

Confesercenti Toscana, Nico Gronchi riconfermato presidente - la Nazione - Confesercenti Toscana, Nico Gronchi riconfermato presidente "Non vogliamo vivere di sussidi, è il grido che esce dall'assemblea, ma vivere, lavorare, crescere e sviluppare", ha detto il ... lanazione.it scrive