La rivoluzione ai quarti di Champions League sta per cambiare radicalmente il volto della competizione. La UEFA, in vista della seconda stagione del nuovo format europeo, ha deciso di abolire il sorteggio per determinare il ritorno tra le mura amiche, puntando invece sui risultati ottenuti nella fase a gironi. Dal 2025/26, sarà il piazzamento nella “fase campionato” a fare la differenza, rivoluzionando anche altre competizioni europee...

Non sarà più il sorteggio a decidere chi giocherà il ritorno tra le mura amiche. La UEFA, in vista della seconda stagione del nuovo format europeo, ha deciso di modificare radicalmente i criteri che regolano la fase a eliminazione diretta. Dal 202526, conterà – eccome – il piazzamento ottenuto nella prima fase, quella a girone unico, ribattezzata “fase campionato”. Un cambio di paradigma che impatterà non solo sulla Champions League, ma anche su Europa e Conference, rendendo ancora più strategico ogni punto conquistato tra settembre e gennaio. Il nuovo criterio: il merito della prima fase vale anche dopo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Champions, cambia tutto dai quarti: UEFA rivoluziona l’alternanza casa-trasferta

