i rolex in affido condiviso la curiosa decisione del tribunale per totti e blasi

La controversia tra Totti e Blasi si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta legato ai prestigiosi Rolex che hanno fatto sognare i fan e alimentato le chiacchiere di gossip. Il tribunale di Roma ha deciso che gli orologi di lusso siano condivisi, segnando una svolta nella querelle tra l’ex calciatore e la conduttrice. Ma cosa significa davvero questa decisione? Entriamo nel dettaglio e scopriamolo insieme.

La querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è ancora finita. La vicenda che ha come protagonisti i rolex come oggetto della contesa oggi conosce ulteriori sviluppi. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi. Insomma, si tratta di un "affido condiviso" per i quattro Rolex che sono stati spesso al centro del gossip italiano. Ma facciamo un passo indietro. L'intera vicenda giudiziaria inizia con le accuse dell'ex capitano della Roma. Il Pupone aveva accusato l'ex moglie di avergli sottratto la collezione di orologi di lusso, un tesoretto che secondo stime non ufficiali supererebbe i 200mila euro.