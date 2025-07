Mondiale per Club Ronaldo scherza con Infantino | È arrivato un po’ in ritardo Mi sarebbe piaciuto…

Il mondiale per club si arricchisce di momenti memorabili, tra sorrisi e battute. Ronaldo, il Fenomeno brasiliano, ha scherzato con Infantino sulla prima edizione del torneo, aggiungendo un tocco di leggerezza a questa grande manifestazione. Dopo aver attraversato le città dei 32 club partecipanti, il trofeo è arrivato a New York, catturando l’attenzione dei fan. La festa continua: l’attesa di vedere il trofeo vincitore è ormai alle porte...

Mondiale per Club, Ronaldo scherza con Infantino sulla prima edizione del torneo. Le dichiarazioni del Fenomeno brasiliano ex Inter. Dopo aver toccato le città di origine di tutti i 32 club partecipanti, il trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA è arrivato a New York, dove ha fatto visita alla Trump Tower nel quartiere di Manhattan. Qui, i tifosi hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino il prestigioso trofeo, in attesa della finale che si terrà il 13 luglio 2025 al vicino MetLife Stadium. All'evento erano presenti il presidente FIFA Gianni Infantino e il Vicepresidente esecutivo della Trump Organization Eric Trump, ma l'ospite d'eccezione è stato sicuramente l'ex attaccante dell' Inter Ronaldo il Fenomeno.

