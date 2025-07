Curigliano Esmo | Bene nuova terapia ormonale mirata per carcinoma mammella

Una scoperta promettente nel trattamento del carcinoma mammella arriva da Curigliano, che presenta i risultati dello studio Emerald su elacestrant, una terapia ormonale mirata di nuova generazione. I dati evidenziano miglioramenti significativi nella risposta delle pazienti con mutazione Esr1 e nella sopravvivenza mediana libera da progressione. Questa innovazione apre nuove speranze per molte donne affette da questa forma di tumore, segnando un passo avanti importante nella lotta contro il cancro al seno.

"Lo studio clinico di fase III Emerald su elacestrant, nuova terapia ormonale mirata per il tumore alla mammella, aveva due endpoint primari: l'analisi della risposta dei pazienti con la mutazione Esr1 e l'analisi della median progression free survival (Pfs)", sopravvivenza mediana libera da progressione, "della popolazione generale. I risultati mostrano un vantaggio di

