Acerbi Inter può ancora partire! Il difensore in bilico Lui uno dei sacrificabili per far spazio a Leoni!

L’incertezza avvolge ancora il futuro di Acerbi e Bisseck all’Inter, con il difensore italiano in bilico tra permanenza e cessione. La possibilità che uno dei due lasci il club per fare spazio a Leoni si fa sempre più concreta, alimentando i dubbi e le speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione finale dipenderà dalle strategie di mercato e dalle esigenze della rosa, ma una cosa è certa: il calciomercato nerazzurro non smette di sorprendere.

Acerbi Inter, può ancora partire! Il difensore in bilico. Lui o Bisseck tra i sacrificabili per far spazio a Leoni!. La situazione di Francesco Acerbi e Bisseck in casa Inter resta ancora in bilico. Acerbi, che è all'ultimo anno di contratto, non ha ancora chiarezza sul suo futuro, e la sua permanenza dipenderà anche dalle strategie di mercato della dirigenza. Anche Bisseck, giovane difensore tedesco, è un nome che potrebbe lasciare la squadra. Il suo potenziale addio, infatti, garantirebbe una buona plusvalenza per il club, con il difensore che ha attirato l'interesse di alcuni club di Premier League.

