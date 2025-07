Napoli Folorunsho può andare al Cagliari

Il mercato estivo infiamma Napoli e Cagliari, con Folorunsho pronto a cambiare maglia. Il centrocampista azzurro potrebbe trasferirsi in Sardegna, arricchendo la rosa dei rossoblù e offrendo nuove opportunità di crescita. Una operazione che potrebbe portare benefici a entrambe le squadre e ridisegnare gli equilibri della Serie A. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile svolta di mercato.

Folorunsho dal Napoli al Cagliari Il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, nella quale sarà impegnato su . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, Folorunsho può andare al Cagliari

In questa notizia si parla di: napoli - folorunsho - cagliari - andare

A volte ritornano: Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono di nuovo a Napoli (Gazzetta) - A volte ritorno, si dice, e al Napoli questa volta il refrain si conferma. Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono di nuovo a Castelvolturno, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura partenopea.

#Folorunsho, il #Cagliari ci prova ma c'è distanza col Napoli: la formula proposta - TS Vai su X

Il direttore sportivo del #Cagliari Guido Angelozzi sta pensando al giocatore classe 98' del #Napoli! Michael #Folorunsho potrebbe essere il profilo perfetto per rimpiazzare Antoine #Makoumbu. #Calciomercato Leggi la notizia completa Vai su Facebook

Folorunsho, il Cagliari ci prova ma c’è distanza col Napoli: la formula proposta – TS; Cagliari, Folorunsho in cima alla lista dei desideri: si dialoga con il Napoli; Calciomercato Cagliari, rossoblù in vantaggio per Folorunsho! La trattativa con il Napoli -.

SPORTITALIA - Napoli, Folorunsho è in cima alla lista del Cagliari: ecco la situazione - Michael Folorunsho è un nome importante per il centrocampo del Cagliari, in cima a una lista e nella speranza di poter anticipare la concorrenza. napolimagazine.com scrive

Calciomercato Cagliari, rossoblù in vantaggio per Folorunsho! La trattativa con il Napoli - Calciomercato Cagliari, il tecnico Fabio Pisacane potrebbe ricevere prossimamente il suo centrocampista box- Come scrive cagliarinews24.com