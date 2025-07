Il caldo non è uguale per tutti flash mob di Legambiente a Napoli

Il caldo non colpisce allo stesso modo tutti, e a Napoli gli attivisti di Legambiente hanno deciso di far sentire la loro voce con un flash mob. Un gesto simbolico contro le disuguaglianze causate dalla 'cooling poverty', ovvero la povertà di raffrescamento che accentua le differenze tra quartieri. I quartieri messi a confronto sono stati protagonisti di una manifestazione che invita a riflettere su come l’emergenza climatica aggravi le disparità sociali e infrastrutturali.

Flash mob a Napoli degli attivisti di Legambiente contro le disuguaglianza dovute alla 'cooling poverty' letteralmente la povertà di raffrescamento visto che "le ondate di calore – come si legge nel report – non colpiscono in modo uniforme la popolazione che subisce forti diseguaglianze termiche tra quartieri con diverse caratteristiche economiche e infrastrutturali". I quartieri messi a confronto sono stati Secondigliano e Vomero. "Nei quartieri a basso reddito come Secondigliano – si spiega – la mancanza di spazi verdi e di soluzioni di raffrescamento aumenta l'esposizione al caldo e il rischio di malori, mentre nei quartieri più benestanti si trovano condizioni che mitigano il calore: parchi e aree verdi (ad esempio il parco della villa Floridiana al Vomero), ventilazione naturale, accesso a impianti di climatizzazione casalinghi".

