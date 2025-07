Mangiare in autostrada? Prezzi da ristoranti stellati | per coca cola e panino si arriva ad oltre 16 euro L’analisi di Altroconsumo su Autogrill e gli altri punti ristoro

Mentre celebriamo l’abbondanza di mete estive, il caro-prezzi si fa sentire anche sui servizi lungo le autostrade. Dalle tariffe da ristorante stellato per un panino e una Coca Cola a oltre 16 euro, all’aumento dei costi di carburante, la nostra estate rischia di essere più cara del previsto. È il momento di scoprire come affrontare al meglio questa stagione senza rinunciare alle emozioni, ma con maggiore consapevolezza.

Avevamo appena evitato l’ennesimo rincaro dei pedaggi autostradali di 1 € ogni 1000 km, che sarebbe scattato a inizio agosto; ma per fortuna il governo ha ritirato l’emendamento pochi giorni fa. Non sfuggiamo invece al caro-carburanti, che colpisce come sempre la benzina e sempre di più il diesel, dopo che a maggio il governo ha riallineato le accise, aumentando di 1,5 cent quelle sul gasolio. E ora, con le vacanze alle porte, ci si mettono pure i maxi-prezzi segnalati dall’inchiesta di Altroconsumo nei punti di sosta autostradali. Non che in passato le cose andassero molto meglio, ma quest’anno il divario tra i prezzi fuori e dentro l’autostrada è ancora più notevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mangiare in autostrada? Prezzi da ristoranti stellati: per coca cola e panino si arriva ad oltre 16 euro. L’analisi di Altroconsumo su Autogrill e gli altri punti ristoro

Mangiare e bere in autostrada è sempre più costoso: l’acqua è arrivata a quasi 3,20€/litro, il quintuplo rispetto al supermercato, per un panino si spende anche più di 8 euro. L'indagine in 16 aree di servizio Vai su Facebook

