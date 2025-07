Palmina Martinelli fu bruciata viva Non si suicidò Ma nessuno pagherà

Palmina Martinelli non si tolse la vita, fu brutalmente bruciata viva. La sua agonia durata 22 giorni svelò un dramma nascosto: aveva rivelato i nomi di chi l’aveva condannata a una fine atroce, rifiutando di prostituirsi. Un gesto di coraggio che, tuttavia, ha lasciato senza giustizia chi si nasconde dietro questa terribile vicenda. La verità reclama ancora risposte e giustizia.

Palmina Martinelli non si tolse la vita, ma fu uccisa. Morì a causa di ustioni gravissime su tutto il corpo. Fu arsa viva, ma nessuno pagherà. Poco prima, dal letto d’ospedale dove aveva vissuto un’agonia di 22 giorni, davanti al pubblico ministero Nicola Magrone, pronunciò con un filo di voce che ancora le restava i nomi di chi le aveva dato fuoco perché lei non aveva accettato di prostituirsi. Accadde a Fasano, in provincia di Brindisi, l’11 novembre del 1981. Palmina morì il 2 dicembre. Era riuscita comunque a trovare la forza di raccontare tutto, eppure la Cassazione dichiarò l’insussistenza del fatto, avvallando la tesi del suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it