Champions League la rivoluzione UEFA | più vantaggi a chi domina la prima fase

La Champions League si prepara a rivoluzionare nuovamente il suo impianto, introducendo modifiche che premiano chi domina nella fase iniziale e ridefiniscono le logiche delle gare a eliminazione diretta. Con l’avvento della stagione 2024/25, la UEFA punta a rendere più equo e avvincente il percorso delle squadre, influenzando anche il ritorno in casa. Un cambiamento che potrebbe cambiare le sorti del torneo e, soprattutto, i vantaggi di chi si distingue fin dalla prima fase.

La Champions cambia ancora. E stavolta non si tratta solo di formato o numero di squadre, ma di una vera rivoluzione nella logica delle gare a eliminazione diretta. Con l'arrivo della seconda stagione del nuovo assetto – in vigore dal 202425 – la UEFA mette mano a una delle dinamiche più delicate del torneo: l'ordine delle partite nei turni decisivi. Dal sorteggio al merito: come cambia il ritorno in casa. Nelle stagioni passate, anche dopo l'introduzione del maxi girone a 36 squadre, il tabellone dai quarti di finale in poi era affidato completamente al sorteggio: non importava se arrivavi primo o dodicesimo, il destino ti metteva di fronte chi voleva e ti diceva anche se saresti andato in trasferta o meno nella gara decisiva.