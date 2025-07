Gaza Riviera le analogie tra il Piano Madagascar per deportazione ebrei del 1885 e progetto Aurora per palestinesi messo a punto da Israele rivisto da BCG e Blair

Le analogie tra il Piano Madagascar del 1885 e il progetto Aurora di Israele, rivisitato dal Boston Consulting Group, rivelano inquietanti somiglianze nelle strategie di deportazione e controllo delle popolazioni. Mentre il Piano Madagascar fu un'idea nazista di espulsione di ebrei, l'attuale proposta israeliana per Gaza si inserisce in un contesto storico che solleva profonde riflessioni etiche e umanitarie. È fondamentale comprendere queste connessioni per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.

Il progetto del Boston Consulting Group riguardo alla deportazione di 2,2 milioni di ebrei dalla Striscia di Gaza presenterebbe diverse analogie con il cosiddetto Piano Madagascar, adottato ufficialmente nel 1938 dalla Germania nazista. Il progetto "Aurora" sarebbe un'evoluzione di quello israeliano.

