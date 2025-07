Tajani | Rilanciare flat tax al 23% proposta da Berlusconi

Il dibattito sulla riduzione delle tasse torna a farsi pressante, con Tajani che rilancia l’idea di una flat tax al 23% proposta da Berlusconi. Un argomento cruciale per il futuro economico del paese, che richiede decisioni rapide e condivise. È ora di aprire una riflessione approfondita e trovare soluzioni concrete per alleggerire il carico fiscale e favorire la crescita. L’Italia merita un sistema fiscale più equo e stimolante.

"Dobbiamo aprire un dibattito sulla riduzione della pressione fiscale. Non possiamo dimenticare questo argomento. Il bilancio va approvato in tempi rapidi. Noi siamo per l'abbattimento dell'Irpef dal 35 al 33% allargando la soglia fino a 60mila. Bisogna riflettere sulla flat tax. Io credo si debba rilanciare la proposta di Berlusconi della flat tax per tutti al 23%. Lavoriamoci e vediamo cosa si può fare". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine del convegno "Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo" alla Camera dei Deputati.