Come sta Sinner oggi dopo l’infortunio | alle 17 test in campo Segnali positivi dagli esami

Dopo un inizio incerto, Jannik Sinner sembra aver ritrovato il sorriso: gli esami di questa mattina hanno dato segnali positivi, alimentando speranze e ottimismo per il suo recupero. In attesa dell’allenamento di oggi pomeriggio, i tifosi possono ritenersi più tranquilli, confidando che il talento italiano sia sulla strada giusta verso il ritorno in campo. La sua forza mentale e il supporto del team saranno decisivi nei prossimi passi.

Roma, 8 luglio 2025 – Appassionati in ansia per le condizioni di Jannik Sinner dopo l ’infortunio patito durante gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 contro il bulgaro Grigor Dimitrov. A quanto filtra, il numero uno del mondo avrebbe ricevuto notizie rassicuranti sulle condizioni del suo gomito dopo gli esami sostenuti stamattina. I riflettori sono ora puntati sull’ allenamento di oggi pomeriggio che andrĂ in scena alle 16 ora di Londra (17 in Italia) e che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle condizioni del tennista altoatesino. "Se non avrò problemi tirerò qualche palla", aveva detto Jannik nella conferenza stampa post match di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Come sta Sinner oggi dopo l’infortunio: alle 17 test in campo. Segnali positivi dagli esami

In questa notizia si parla di: sinner - infortunio - esami - test

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

Absolutely heartbreaking scenes on Centre Court Dimitrov is forced to retire in third set at 2-2 with a pectoral injury, as he held a 2-0 lead against Sinner… @wimbledon | #Wimbledon Vai su Facebook

Sinner ai quarti di finale di Wimbledon #Sinner #Dimitrov #Wimbledon #DAZN Vai su X

Sinner, paura per l’infortunio al gomito: “Fa male”; Come sta Sinner? Campo prenotato alle 17; Sinner, importante novità sull’infortunio al gomito: test decisivo nelle prossime ore.

Come sta Sinner oggi dopo l’infortunio: alle 17 test in campo. Segnali positivi dagli esami - Per i bookie è strafavorito nel quarto di finale di Wimbledon che lo vede opposto a Shelton ... Segnala sport.quotidiano.net

How is Sinner today after the injury: tests on the pitch at 17pm. Positive signs from the tests - Roma, 8 luglio 2025 – Appassionati in ansia per le condizioni di Jannik Sinner after l'injury patito durante gli ... sport.quotidiano.net scrive