Scheletro trovato in un torrente a Genova l’ipotesi che sia di un 54enne scomparso nel 2024

Un scheletro rinvenuto nel torrente Geirato a Genova ha acceso l’attenzione sulla scomparsa di un 54enne, sparito nel 2024. Resti umani, tra cui un teschio e parti del torace, sono stati trovati nel quartiere Molassana, alimentando l’ipotesi di un collegamento con il caso. Squadra mobile, polizia scientifica e vigili del fuoco sono intervenuti subito, mentre le indagini cercano di ricostruire la storia dietro questo inquietante ritrovamento. Restate sintonizzati per aggiornamenti.

Dei resti umani, un teschio e il torace, sono stati rinvenuti nel pomeriggio del 7 luglio nel greto del torrente Geirato, nel quartiere Molassana di Genova. Squadra mobile, polizia scientifica e vigili del fuoco si sono recati sul posto dopo l’allarme lanciato da un passante. I resti sono stati recuperati per essere analizzati: la procura ha affidato le indagini alla polizia per provare a dare un’identità al cadavere. I resti comprendono un teschio con tracce di pelle e barba, il torace e la parte superiore del corpo ma non quella inferiore. Dalle dimensioni delle ossa, l’uomo sarebbe stato alto circa un metro e 80. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it