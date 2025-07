nuovo fronte forza italia lega sulla flat tax

Nuovo fronte si apre tra Forza Italia e Lega sulla flat tax, con posizioni distinte che potrebbero influenzare il panorama fiscale italiano. Tajani rilancia la proposta di Berlusconi: una flat tax al 23% per tutti, mentre la Lega insiste su un'aliquota del 15%, definendola una vera rivoluzione. Le divergenze pongono una domanda cruciale: quale modello fiscale guiderĂ il Paese verso una ripresa equa e sostenibile?

Nuovo fronte fra Forza Italia e Lega sulla flat tax. “Io credo che si debba rilanciare la proposta di Berlusconi: la flat tax per tutti al 23%. Lavoriamoci, vediamo cosa si può fare”, sottolinea il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un convegno sul Mediterraneo alla Camera. Lega a Tajani: “Flat tax al 15% è vera rivoluzione”. “Una flat tax con aliquota al 23% aumenterebbe il peso dell’imposta per milioni di italiani. Per funzionare e portare ristoro, garantendo un maggiore reddito ai lavoratori, la flat tax dovrebbe avere un’aliquota al 15%. Variazioni superiori nell’attuale contesto aumenterebbero, anzichĂ© ridurre, le trattenute Irpef”, sottolinea Armando Siri, consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvini e coordinatore dipartimenti Lega dopo la proposta di Tajani di rilanciare la flat tax al 23%. 🔗 Leggi su Lapresse.it