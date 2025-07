Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea si indaga per favoreggiamento | irreperibile anche la fidanzata del 26enne

Dopo la fuga di Andrea Cavallari, il giovane laureato che non ha più fatto ritorno in carcere, l'attenzione si concentra su un caso che desta grande scalpore. La Procura di Bologna sta indagando per favoreggiamento e irreperibilità, coinvolgendo anche la fidanzata del 26enne. Una vicenda intricata che solleva molte domande sulla sua scomparsa e sui possibili colpevoli. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda.

Oltre al fascicolo per evasione, a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì 3 luglio 2025, la Procura di Bologna indagherà.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari.

Andrea Cavallari in fuga da 72 ore: così il componente della «banda dello spray» di Corinaldo ha approfittato del premio (senza scorta) per la laurea; Il certificato di laurea e la festa al ristorante, poi la fuga. A che punto sono le ricerche di Andrea Cavallari; Andrea Cavallari in fuga dal carcere dopo la laurea, il padre: «Invito Andrea a tornare in carcere. Torni sui suoi passi. Si faccia vivo con noi o con le autorità giudiziarie.

Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, si indaga per favoreggiamento: irreperibile anche la fidanzata del 26enne - Oltre al fascicolo per evasione, a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì 3 luglio 2025, la Procura di Bologna ... Si legge su leggo.it

Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, il patrigno: «Un errore farlo uscire dal carcere. Dopo quello che ha fatto non c'è da fidarsi» - A parlare è Marco Montanari, patrigno di Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage della discoteca ... Lo riporta msn.com