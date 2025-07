hollywood trionfo di s alla premiere mondiale del nuovo superman

Hollywood brilla sotto le stelle con la premiere mondiale del nuovo Superman, un evento ricco di entusiasmo e stile. La sera si è animata con una sfilata di "S" e mantelli che hanno conquistato il red carpet, celebrando l'iconico supereroe in una notte di glamour e suspense. Con David Corenswet nei panni di Clark Kent-Superman, questa attesissima pellicola promette di catturare il pubblico da luglio. Non vediamo l'ora di scoprire come il nostro eroe affronterà nuove sfide!

Loa Angeles (California), 8 lug. (askanews) - Una grande S sul red carpet e in fondo alla passerella. Qualcuno ha portato anche un mantello, ma alla prima di un film del supereroe per eccellenza tutto è consentito. Grande serata a Hollywood per la premiere del nuovo "Superman" in uscita nelle sale dall'11 luglio con protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent-Superman. In uscita negli Usa l'11 luglio e in Italia dal 9, il film è il primo del nuovo universo narrativo DC Universe. Sul tappeto rosso ha sfilato il cast, da Rachel Brosnahan a Nicholas Hoult, da Anthony Carrigan a Frank Grillo, da Skyler Gisondo al regista James Gunn, a Will Reeve, il figlio dell'ex Superman Christopher Reeve.