Siria al-Jolani strumento di intelligence israeliano-americano attivista al-Jajeh sul capo del regime di Damasco | Fa gli interessi di Tel Aviv

Nel cuore del conflitto siriano, emergono figure chiave come Abu Mohammed al-Jolani, considerato da alcuni attivisti un mero strumento di intelligence israeliano-americana. La sua presenza nel teatro di guerra solleva dubbi su chi realmente muova le fila e quali interessi siano in gioco dietro le quinte. È fondamentale analizzare queste dinamiche per comprendere meglio le implicazioni geopolitiche di questa complessa regione. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa supposizione e il suo impatto sulla stabilità del Medio Oriente.

Secondo l'attivista, al-Jolani è semplicemente una risorsa dell'intelligence americano-israeliana, collocata in Siria per promuovere un programma più ampio Abu Mohammed al-Jolani, capo del regime di Damasco guidato da Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), sarebbe soltanto uno "strumento di intelligenc.

