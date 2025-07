Skymetro Salis | Non si farà L’annuncio sui social dopo il diktat del Mit

Dopo l’annuncio ufficiale di Silvia Salis, lo Skymetro Salis non vedrà più la luce sui social, segnando un punto di svolta per il futuro della mobilità locale. La decisione, presa in accordo con gli uffici tecnici del MIT, mira a rispettare le direttive e a mantenere i fondi già stanziati. Una sfida complessa che richiede nuove strategie, ma il progetto rimane vivo nella speranza di trovare soluzioni alternative efficaci.

La sindaca Silvia Salis ha annunciato che lo Skymetro non si farà. La decisione è stata presa dopo l’ultimo incontro con gli uffici tecnici del Mit durante il quale era stata ribadita la necessità di proseguire l’iter per la realizzazione del progetto per non perdere i fondi stanziati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Skymetro, Salis: “Non si farà”. L’annuncio sui social dopo il diktat del Mit

In questa notizia si parla di: skymetro - salis - farà - annuncio

Salis incontra Piciocchi: “Chiederò una proroga al progetto Skymetro” - In un clima di grande attesa per il futuro della città, Salis ha annunciato la richiesta di proroga per il progetto Skymetro, un'iniziativa che potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana.

La posta in gioco per la sindaca Silvia Salis e la sua giunta è alta: non perdere i 398 milioni destinati allo Skymetro e utilizzarli per un progetto alternativo per la Valbisagno, mantenendo così fede agli impegni elettorali Vai su Facebook

Skymetro, no Mit a proroga: Risorse vincolate a fine iter 2025. Salis: Così si fa male a tutti, vallata non lo vuole; Skymetro, il ministero gela Salis: “Nessuna disponibilità a concedere proroghe ulteriori”; Skymetro, Salis-Rixi: “Pronta una lettera al Mit”. Il viceministro: “Proroga mai concessa, nemmeno a Piciocchi”.