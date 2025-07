Ludovica Valli criticata per il fisico | Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più o in meno

Ludovica Valli, modella e influencer, si è trovata al centro di critiche sul suo aspetto fisico, lasciandola sentirsi insicura sui suoi chili in più o in meno. Tuttavia, con coraggio e autenticità, ha deciso di condividere una foto in costume per rispondere agli haters, dimostrando che la vera bellezza risiede nell’autenticità e nel rispetto di sé stessi. Un messaggio potente che invita a celebrare la propria unicità.

La modella e influencer, sorella di Beatrice Valli, ha pubblicato una foto in costume per rispondere agli hater. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ludovica Valli criticata per il fisico: "Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più o in meno"

In questa notizia si parla di: valli - ludovica - criticata - fisico

Ludovica Valli criticata per i ritocchi estetici e paragonata a Carmen Russo, la replica: “Devo piacermi io” - Ludovica Valli, spesso sotto i riflettori per il suo aspetto, si trova al centro di un’accesa polemica sui social.

“Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, per colpa della società ho pensato di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei kg “in più o in meno”. Ludovica Valli di nuovo al centro di critiche per il suo aspetto fisico. Dopo essere stata presa di Vai su Facebook

Ludovica Valli ancora criticata per il suo corpo, lo sfogo: Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più; Ludovica Valli criticata per il fisico: Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più o in meno; Ludovica Valli criticata per i ritocchi estetici e paragonata a Carmen Russo, la replica: Devo piacermi io.

Ludovica Valli ancora criticata per il suo corpo, lo sfogo: “Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più” - Ludovica Valli ha condiviso su Instagram una sua foto in costume e, stanca di essere attaccata per il suo aspetto fisico, ha voluto rispondere una volta ... fanpage.it scrive

La modella e influencer, sorella di Beatrice Valli, ha pubblicato una foto in costume per rispondere agli hater - Ludovica Valli contro gli hater che l'hanno criticata per l'eccessiva magrezza. Da gazzetta.it