Sassari incendi a Olbia | fiamme nella zona dell' aeroporto

Un’ondata di incendi sta sconvolgendo la provincia di Sassari, con le fiamme che minacciano Olbia e l’isola della Maddalena. Dalla mattina, Vigili del Fuoco e Canadair si stanno impegnando in operazioni di emergenza per contenere i roghi alimentati dal forte vento di maestrale. La situazione è critica, ma gli sforzi sono incessanti. La sicurezza della comunità resta la priorità assoluta.

Dalla tarda mattina di martedì, i Vigili del fuoco sono impegnati su più fronti in provincia di Sassari per incendi di vegetazione: a Olbia 4 squadre al lavoro lungo il perimetro aeroportuale; una squadra e un Canadair in azione sull’isola della Maddalena: sotto controllo le fiamme che avevano minacciato alcune abitazioni. Incendio alimentato dal forte vento di maestrale, operazioni di spegnimento in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it