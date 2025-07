Annamaria Colao Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità | un riconoscimento all’eccellenza scientifica italiana

L’8 luglio 2025 segna un traguardo fondamentale per la sanità italiana, con la nomina di Annamaria Colao a Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Riconosciuta come figura di spicco nella ricerca e nell’innovazione medica, Colao rappresenta un orgoglio nazionale che rafforza l’eccellenza scientifica italiana. Questa nomina apre nuove prospettive per la salute pubblica, confermando il ruolo centrale della scienza nel futuro del nostro Paese.

Annamaria Colao protagonista nel nuovo Consiglio Superiore di Sanità con un ruolo chiave per l’innovazione e la salute pubblica.. Fonte foto: Annamaria Colao L’8 luglio 2025 segna una data importante per la sanità italiana: Annamaria Colao è stata ufficialmente nominata Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), massimo organo tecnico consultivo del Ministero della Salute. La sua nomina, avvenuta per acclamazione durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio per il triennio 2025-2028, rappresenta un riconoscimento al suo straordinario contributo nel campo della medicina e della ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Annamaria Colao Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: un riconoscimento all’eccellenza scientifica italiana

In questa notizia si parla di: annamaria - colao - sanità - consiglio

Annamaria Colao riceve il “Pomo d’Oro – Premio all’Eccellenza” 2025 - Annamaria Colao è stata insignita del Pomo d'Oro – Premio all'Eccellenza 2025, durante la II edizione dell'evento tenutasi presso la suggestiva Tenuta Elisa di Eboli (Sa).

Due federiciani tra i 30 componenti del Consiglio Superiore di Sanità; Annamaria Colao e Giovanni Esposito: due federiciani nel Consiglio Superiore di Sanità; Pronto il nuovo Consiglio superiore di sanità. Solo cinque le conferme. E Mantovani verso la presidenza. Ecco il decreto del Ministero Salute.