Rebecca budig e greg rikaart si sfidano in kiss marry destroy nel podcast

Imperdibile per tutti gli amanti delle soap operas, tra curiosità, aneddoti e confronti irresistibili. In questo episodio speciale, Rebecca Budig e Greg Rikaart si sfidano in un appassionante gioco di Kiss, Marry, Destroy, regalando al pubblico momenti divertenti e approfondimenti esclusivi. Preparati a scoprire retroscena inediti e a rivivere le emozioni di un settore che ha segnato intere generazioni. Un appuntamento...

introduzione. Un nuovo podcast dedicato al mondo delle soap opera si prepara a coinvolgere appassionati e professionisti del settore. Con un format che unisce nostalgia, approfondimenti e incontri con figure di spicco, questa serie promette di offrire uno sguardo completo sulla storia e l’evoluzione dei serial televisivi. La presenza di ospiti noti e la capacità di ripercorrere le tappe più significative del genere ne fanno un appuntamento imperdibile per gli amanti delle soap. il format del podcast: caratteristiche principali. conduttori esperti e riconosciuti nel settore. Il programma è condotto da due volti noti del daytime televisivo: Rebecca Budig, protagonista di serie come The Bold and the Beautiful, All My Children e General Hospital, e Greg Rikaart, noto per le sue partecipazioni a The Young and the Restless e Days of Our Lives. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rebecca budig e greg rikaart si sfidano in kiss, marry, destroy nel podcast

In questa notizia si parla di: podcast - rebecca - budig - greg

CBS Launches A Soap Opera Podcast With Days Of Our Lives & Bold & The Beautiful Stars; Bold and the Beautiful: Nick Marone is Back for Brooke! Is She Done With Ridge Forever?; ‘Hacks’ Season 4 Casts Jake Shane (Exclusive).

First Look At Soapy, CBS Podcast Hosted By Greg Rikaart and Rebecca Budig (EXCL) - Today is premiere day for the Greg Rikaart (Kevin, Y&R; Leo, DAYS) and Rebecca Budig (Taylor, B&B)- Segnala msn.com

CBS gets even SOAPY-er with Rebecca Budig and Greg Rikaart - Starting July 8, 2025, soap fans can get more of their favorite soap stars in a brand new way: a new audio and video podcast called Soapy. Secondo soapcentral.com