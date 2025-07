Tony Effe bestemmia sul palco del Circo Massimo poi si inginocchia bacia la croce e chiede scusa – IL VIDEO

Domenica 6 luglio, Tony Effe ha fatto parlare di sé al Circo Massimo con un'esibizione che ha lasciato il segno. Tra momenti di grande energia e improvvisi episodi di controversia, come la sua bestemmia e l'atto di pentimento, l'artista ha acceso il dibattito tra fan e critici. Con ospiti d'eccezione come Ghali e Rose Villain, l'evento si è trasformato in una vera e propria frontiera di emozioni. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

Domenica 6 luglio Tony Effe si è esibito al Circo Massimo per un evento significativo, nella sua città, condiviso con un cast di amici e colleghi che hanno preso parte al live. Tra gli ospiti, nomi del calibro di Ghali, Rose Villain, Gaia, Tedua, Icy, Wayne, Pyrex, Side Baby, MV Killa, Tommy Cash e Artie5. Si è molto parlato dell'evento sia per i due video diventati virali ( uno per il lancio del pane sul palco e l'altro con l'artista rimasto in mutande per i pantaloni difettosi ) ma anche per il numero delle persone presenti nella venue. Come riporta Il Messaggero, l'organizzatore non ha fornito il numero esatto delle persone presenti, ma sicuramente c'erano dei teloni a coprire parte delle tribune dell'arena.