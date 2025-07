Mi aspettavo un concerto e mi sono ritrovata a teatro in un campo da calcio | i Tamango

Luglio, tra piogge e serate calde, è il mese delle emozioni musicali a Milano. Immaginate di aspettarvi un concerto e trovarvi invece in un campo da calcio a godervi i Tamango in un’atmosfera unica. Un’esperienza inaspettata, che ha trasformato la mia serata in un ricordo indimenticabile. Tra luci, suoni e un pubblico entusiasta, ho capito che a volte le sorprese sono le migliori. E questa volta, il cuore ha scelto di ascoltare...

Luglio, nonostante le piogge degli ultimi giorni, è alta stagione di concerti. E quando la scelta è così vasta, soprattutto in città come Milano, è difficile individuare quali valga la pena vedere e quali siano solo perdite di tempo. Sabato 5 luglio, zona Crescenzago, in un enorme campo da calcio (sì, avete capito bene, un campo da calcio), si è tenuto il concerto dei Tamango. Io conosco ormai i Tamango da 3 anni, ma non avevo mai avuto l'occasione di sentirli dal vivo, essendo loro di Torino e ancora emergenti. E non sapevo bene cosa aspettarmi. Appena arrivata trovo una fila chilometrica, più di un centinaio di persone fuori, per entrare e ritrovarmi il campo completamente pieno, sia in attesa di un bel panino alla salamella, sia a rovanare nel loro mercato, perché sì i Tamango hanno anche creato un mercatino dei vestiti.