cosa avrebbe spinto al suicidio il ministro dei trasporti russo

La tragica scomparsa del ministro russo dei Trasporti, Roman Starovoit, apre un inquietante capitolo di misteri e tensioni politiche in Russia. Pochi giorni dopo il suo licenziamento da parte di Vladimir Putin, si ipotizza un collegamento tra la sua morte e uno scandalo di tangenti che potrebbe averlo travolto. Ma cosa avrebbe spinto Starovoit a questa scelta estrema? La veritĂ ancora sfugge, lasciando aperti molti interrogativi.

In Russia continua a far discutere la morte del ministro dei Trasporti Roman Starovoit. La notizia è stata data poche ore dopo il suo licenziamento firmato da Vladimir Putin. La versione ufficiale è che si sia trattato di suicidio, ma non sono ancora chiari nĂ© i motivi che avrebbero portato Starovoit a togliersi la vita nĂ© la dinamica degli eventi. Alla base del suicidio ci sarebbe uno scandalo di tangenti. Secondo alcuni media, che citano fonti anonime del ministero e delle forze dell'ordine, Starovoit da tempo si aspettava di essere silurato. Così la mattina del 7 luglio si sarebbe recato in ufficio per prendere la pistola tenuta in cassaforte e avrebbe guidato fino al Parco Malevich dove si è sparato.