Auto diesel euro 5 slittata di 1 anno limitazione a circolazione in Piemonte Lombardia Veneto ed Emilia-Romagna Salvini | Grande soddisfazione

Un nuovo soffio di speranza per i possessori di auto diesel Euro 5: grazie a un emendamento recentemente approvato, il divieto di circolazione nelle regioni del Nord Italia sarà posticipato di un anno. Questa decisione rappresenta una svolta significativa, offrendo maggior flessibilità alle politiche ambientali e alleviando temporaneamente le restrizioni. Salvini esprime grande soddisfazione, sottolineando come questa misura possa contribuire a un equilibrio tra tutela ambientale e esigenze quotidiane.

L'emendamento in questione introduce una maggiore flessibilità nelle politiche ambientali legate alla circolazione dei veicoli diesel di classe Euro 5 Slitta di un anno il divieto alla circolazione per le auto diesel Euro 5 in 4 regioni del Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e V.