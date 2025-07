Si tratta dell' installazione Casa dell' anima #02 - Yo soy el pecato que tengo a Buenos Aires dell' artista Gian Maria Tosatti

Gian Maria Tosatti, artista di fama internazionale, torna a sorprendere con la sua nuova installazione "Casa dell’anima #02 – Yo soy el pecato que tengo", presentata a Buenos Aires nell’ambito del progetto di residenza Coordenadas. Un lavoro che, seppur definito dallo stesso autore un “incidente di percorso”, si inserisce perfettamente nella sua poetica profonda e coinvolgente. Scopriamo insieme come questa creazione svela nuove sfumature della sua ricerca artistica, aprendo un affascinante dialogo tra interiorità e spazio urbano.

B uenos Aires, 8 lug. (askanews) – Un lavoro che lo stesso artista definisce un “incidente di percorso”, ma che si inserisce perfettamente in una poetica e una ricerca che sono quelle di Gian Maria Tosatti, figura sempre più rilevante sulla scena internazionale, che a Buenos Aires ha presentato una nuova opera nell’abito del progetto di residenza Coordenadas. Si tratta dell’installazione “Casa dell’anima #02 – Yo soy el pecato que tengo”, che è in un certo modo un’anticipazione del nuovo capitolo argentino del grande progetto di Tosatti sulla democrazia, “Il mio cuore è vuoto come uno specchio”. 🔗 Leggi su Iodonna.it