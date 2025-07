L' integrazione al contrario lezioni di arabo e Corano al centro estivo

In un contesto di aperta discussione sull'integrazione, il centro estivo del Municipio 2 di Milano propone lezioni di arabo e Corano per bambini e adolescenti. Gestito dall'associazione Resala, questo spazio mira a favorire una convivenza pi√Ļ consapevole e rispettosa delle diverse culture. Ma questa iniziativa solleva anche domande sulla reale direzione dell'integrazione: √® possibile un dialogo autentico che rispetti identit√† e tradizioni?

Lezioni estive di arabo e Corano ai bambini negli spazi del Comune. Ennesima polemica a Milano sull'integrazione a "senso contrario", quella verso la cultura di provenienza. Secondo quanto riportato dal sito Milanopost.info¬†nella¬†Casa delle Associazioni del Municipio 2 √® stato attivato un servizio per bambini e ragazzi, una sorta di centro estivo gestito dall'associazione Resala. Per favorire l'integrazione, dicono gli operatori, "insegniamo ai bambini l'arabo". Nel dettaglio "sia arabo egiziano che il Corano. Offriamo un insegnamento complementare a quello scolastico, anche se non siamo insegnanti‚ÄĚ, affermano dicendo che √® una "cosa complementare, che aiuta l'integrazione‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Iltempo.it