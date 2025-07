Valeria Valente travolta dall’odio per aver criticato gli sportelli contro la violenza sugli uomini

In un panorama già segnato da divisioni e polemiche, la recente vicenda di Valeria Valente mette in luce quanto i social possano diventare arene di violenza verbale. La senatrice, criticando gli sportelli contro la violenza maschile, ha scatenato un’ondata di insulti e scontri inutili, coinvolgendo numerose organizzazioni e associazioni. Ma cosa ci insegna questa querelle sulla nostra società? Scopriamolo insieme.

L’ennesimo scontro inutile e l’ennesima valanga di violenza arrivata via social. 64 organizzazioni, tendenzialmente femministe, tra le quali D.i.Re donne in rete contro la violenza, il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, Udi, sostengono la senatrice Valeria Valente, oltre a sindacati e collettivi. La senatrice è infatti rea di aver criticato apertamente gli “sportelli contro la violenza maschile”, iniziativa della VI Municipalità di Roma. “Siamo tutte Valeria Valente”: valanga di odio per un post su Facebook. L’iniziativa nasce nell’unico Municipio della Capitale guidato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Valeria Valente travolta dall’odio per aver criticato gli sportelli contro la “violenza sugli uomini”

