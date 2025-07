Se l’incubo dei corpi bruciati a Gaza si agita nella mente dei soldati di Israele

La guerra lascia cicatrici invisibili e traumi indelebili, come quelli vissuti da Daniel Edri, riservista israeliano che, sopraffatto dai ricordi di corpi bruciati a Gaza, ha scelto l’estremo gesto. Un atto che rivela il difficile intreccio tra vittima e carnefice, tra colpa e redenzione. In un conflitto che scuote le coscienze e consuma l’anima, la domanda sulla natura umana si fa ancora più urgente: fino a che punto la guerra ci trasforma?

Daniel Edri, riservista dell’esercito israeliano, si è immolato con il fuoco vicino a Safad dopo aver prestato servizio a Gaza e in Libano. Il suo gesto estremo chiude un cerchio di violenza che lo ha visto prima carnefice e poi vittima. Quei corpi carbonizzati che lo tormentavano, che non riusciva a dimenticare, erano anche opera sua. Le stesse mani che si sono date alle fiamme avevano sparato, preso decisioni, probabilmente ucciso. La guerra che ha combattuto lo ha prima trasformato in strumento di morte e poi lo ha schiacciato sotto il peso di ciò che aveva visto e fatto. Il suo suicidio non cancella nulla. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Se l’incubo dei corpi bruciati a Gaza si agita nella mente dei soldati di Israele

