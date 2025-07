Catania incendi nella zona sud della città | vigili del fuoco in azione su più fronti

Catania brucia: incendi nella zona sud scatenano un intervento senza sosta dei vigili del fuoco. dall’alba dell’8 luglio, i soccorritori sono impegnati su più fronti a Contrada Jungetto, Bicocca e Stradale Passo del Fico, con mezzi speciali e forze dedicate. La lotta contro il fuoco è in corso, ma cosa si cela dietro questa emergenza e quali saranno gli sviluppi? Restate aggiornati con DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi in corso dall’alba dell’8 luglio 2025. Oggi, 8 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati chiamati a intervenire su numerosi focolai che si sono sviluppati nella zona Sud della città etnea, in particolare nelle aree di Contrada Jungetto, Bicocca e Stradale Passo del Fico. Forze in campo e mezzi speciali attivati. Per fronteggiare l’emergenza, sono state mobilitate diverse squadre antincendio, provenienti dai distaccamenti di Palagonia, Paternò, Vizzini, oltre al supporto della Sede Centrale. In azione anche un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco e personale altamente specializzato nella direzione delle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, incendi nella zona sud della città: vigili del fuoco in azione su più fronti

In questa notizia si parla di: catania - vigili - fuoco - incendi

Catania, due auto in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco in via Monserrato - Nella notte del 22 maggio, due auto sono state avvolte dalle fiamme in via Monserrato a Catania. L'intervento urgente dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio presso i civici 61 e 67.

Topic: vasto incendio in Viale Biagio Pecorino a Catania. Ospiti: Carmelo Barbagallo, Segretario Nazionale fisivigilidelfuoconazionale, e Grazia... Vai su Facebook

Nota stampa, Domenica 6 luglio 2025 - Situazione Incendi ed emergenza; Incendio ad Augusta vicino a una cementeria: nube di fumo visibile anche dalla Catania-Siracusa; Intervento per un grosso incendio di rifiuti a Catania.

Incendi nella zona Sud di Catania, le fiamme minacciano capannoni e attività commerciali - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnati con diverse squadre per lo spegnimento di numerosi incendi che si sono sviluppati nella zona Sud di Catania, in particolare in ... Secondo catanianews.it

Incendi lungo la Ss 114 alla Zona Industriale: la strada viene chiusa - Sono probabilmente cespugli e sterpaglie a prendere a fuoco e le fiamme vengono alimentate da un po’ di vento e da ... Da lasicilia.it