Rapina a Biassono | 5 anni di carcere per l’assalto a casa di Angela Galbiati

Un drammatico episodio scuote Biassono: cinque anni di carcere sono stati inflitti per l'assalto alla casa di Angela Galbiati. Lo scorso giugno, un tentativo di rapina notturna si è trasformato in un attacco violento che avrebbe potuto finire in tragedia. La vicenda evidenzia ancora una volta l'urgenza di garantire sicurezza e giustizia alle nostre comunità . La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il rischio che episodi simili possano ripetersi senza adeguate misure di prevenzione.

Biassono (Monza Brianza), 8 Luglio 2025 - Nel giugno dell'anno scorso, insieme al fratellastro e ad un terzo complice, aveva preso di mira di notte le abitazioni in via Volta a Biassono, con un tentativo di rapina e altre due portate a termine, l'ultima in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che aveva rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. Per un 30enne cileno, con problemi di droga e precedenti penali, la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi ha accolto un patteggiamento della pena a 5 anni di reclusione e 2200 euro di multa per il violento assalto ad Angela Galbiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina a Biassono: 5 anni di carcere per l’assalto a casa di Angela Galbiati

