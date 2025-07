IndoMed così i laser cinesi disturbano la missione Aspides

Le tensioni nel Mar Rosso si intensificano: il recente episodio di un laser cinese disturbare la missione Aspides ha scatenato una ferma reazione diplomatica. Il ministero degli Esteri tedesco ha chiamato l’ambasciatore cinese a Berlino per chiarimenti, evidenziando l’importanza di mantenere la stabilità e la sicurezza delle operazioni internazionali. Questa vicenda solleva interrogativi sulla delicatezza delle relazioni tra potenze mondiali in aree strategiche cruciali. Ma cosa significa tutto ciò per la sicurezza europea?

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore cinese a Berlino, Ruiyu Li, per chiedere spiegazioni di quanto successo nel Mar Rosso, dove un laser di un'imbarcazione della Marina dell'Esercito popolare di liberazione avrebbe "inquadrato" un aereo con a bordo uomini della Deutsche Marine inseriti nel dispositivo EuNavFor Aspides. Aspides è la missione, sotto Force Commander italiano e basata in Grecia, con cui l'Unione Europea protegge le navi lungo la tratta Bab El Mandeb-Suez, che da domenica è tornata particolarmente infuocata dopo che gli Houthi hanno ripreso gli attacchi alle navi che considerano collegate a Israele.

