Blocco dei Diesel Euro 5 rinviato a fine 2026

Buone notizie per i possessori di Diesel Euro 5: il blocco è stato rinviato al 2026, dando respiro alle città e alle famiglie. Il governo ha infatti deciso di posticipare l’entrata in vigore del divieto nelle regioni selezionate, aumentando anche a 100.000 abitanti la soglia delle aree interessate. Un passo importante verso una transizione più graduale verso un trasporto più sostenibile... Leggi tutto

Oggi il governo ha varato un decreto per rimandare a ottobre 2026 il fermo dei Diesel Euro 5 nelle regioni prescelte, alzando anche a 100.000 abitanti la soglia per il futuro blocco. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Blocco dei Diesel Euro 5 rinviato a fine 2026

