Osimhen Galatasaray i turchi non mollano e sono pronti a questa mossa col Napoli | si complica tantissimo l’affare con la Juve

Osimhen e il Galatasaray continuano a scrivere il loro capitolo di mercato, con i turchi decisi a portare l’attaccante nigeriano sotto la loro bandiera. La trattativa si fa sempre più intricata, complicando i piani della Juventus e aprendo nuovi scenari per il futuro del giocatore. Con contatti ravvicinati e un accordo preliminare raggiunto con Osimhen, il trasferimento potrebbe diventare realtà. Ma quali saranno gli sviluppi decisivi nelle prossime ore?

Osimhen Galatasaray, i turchi non mollano e sono pronti a questa mossa: i dettagli sulla possibile trattativa. Secondo le ultime informazioni fornite da Fabrizio Romano, il Galatasaray è pronto a riallacciare i contatti con il Napoli dopo aver trovato un accordo preliminare con il calciatore nigeriano, Victor Osimhen. L'attaccante, ormai da tempo nel mirino dei turchi, potrebbe finalmente vedere il suo futuro lontano da Napoli, dopo aver raggiunto un'intesa con il club di Istanbul. L'accordo con Osimhen, che prevede un contratto fino al 2028, è già stato stabilito tra il giocatore e il Galatasaray.

Calciomercato Juve, il Galatasaray potrebbe rovinare i piani dei bianconeri: se non dovesse essere confermato Osimhen, i turchi virerebbero su quell’obiettivo juventino! - Il calciomercato della Juventus si complica: il Galatasaray potrebbe puntare su Jonathan David come piano B se non si concretizza il trasferimento di Osimhen.

Tira e molla tra Napoli, Osimhen e Galatasaray: l'ultima proposta economica dei turchi - Il calciatore ha scelto il Gala per proseguire la sua carriera, ma il Napoli non fa sconti sulla clausola rescissoria. Da msn.com

Galatasaray, Rabiot dopo Osimhen: contatti per lo svincolato ma c'è un ostacolo - Mentre è in definizione l`arrivo di Victor Osimhen, il Galatasaray sta provando a mettere le mani anche su un`altra stella, ormai. Scrive calciomercato.com