Report Ue | Dall’Italia progressi limitati su conflitti di interessi e lobby Libertà di stampa | richiami su caso Paragon ed emendamento Costa

Il rapporto UE sull’Italia evidenzia ancora progressi limitati su temi cruciali come conflitti di interessi, lobbying e libertà di stampa, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e l’indipendenza delle istituzioni. Gli attacchi alla magistratura, i lunghi processi e la percezione della corruzione minano la fiducia democratica, mentre la mancanza di regole chiare sul lobbying e sui finanziamenti ai partiti rendono il quadro italiano ancora complesso. È ora di affrontare queste sfide per rafforzare lo stato di diritto.

Gli attacchi alla magistratura, la durata dei processi, la percezione della corruzione. Ma anche la carenza di regole su lobbismo e finanziamenti ai partiti, il bavaglio all’informazione giudiziaria, la libertà di stampa, l’abuso dei decreti legge. Come ogni anno, i l Rapporto sullo Stato di diritto pubblicato dalla Commissione europea passa in rassegna gli indicatori dello stato di salute della democrazia nel nostro Paese e negli altri Stati membri dell’Unione. Nella versione 2025 l’esecutivo Ue afferma che l’Italia ha compiuto progressi “ limitati, ridotti o nulli ” sugli aspetti oggetto delle raccomandazioni formulate lo scorso anno: l’approvazione di norme per regolare il conflitto d’interesse e le lobby, compresa l’istituzione del registro nazionale dei lobbisti, e l’adozione di una normativa sulla “la pratica di convogliare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it