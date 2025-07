Precedenti favorevoli per Sinner con Shelton Ma il vero avversario sarà il fisico

Domani, Jannik Sinner si prepara a sfidare Ben Shelton nei quarti di Wimbledon 2025, un incontro che promette spettacolo e tensione. Con un bilancio favorevole di 5-1 nei precedenti, l'azzurro punta a consolidare il suo predominio e superare l'ostacolo più difficile: il fisico e la tenacia di Shelton. La sfida tra queste due leggende è ancora aperta, ma il vero avversario sarà certamente la resistenza e la forza mentale del giovane statunitense.

L’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, affronterà domani lo statunitense Ben Shelton, numero 10 del seeding, nei quarti di finale di Wimbledon 2025: sarà il settimo incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Sinner in vantaggio per 5-1 nei sei precedenti. Lo statunitense ha vinto soltanto la prima sfida, giocata a Shanghai nel 2023. A seguire Sinner ha vinto i successivi 5 incontri, senza concedere alcun set all’avversario: l’azzurro ha vinto gli ultimi 12 set consecutivi giocati contro lo statunitense. Non i tratta del primo incrocio sull’erba londinese: lo scorso anno a Wimbledon i due si sono incrociati agli ottavi e Sinner si è imposto per 6-2 6-4 7-6 (9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Precedenti favorevoli per Sinner con Shelton. Ma il vero avversario sarà il fisico

Clamoroso a Wimbledon: Dimitrov si ritira in lacrime per infortunio dopo aver vinto due set. Sinner è ai quarti contro Shelton

