Le Targhe Tenco 2025 celebrano il talento e la creatività della scena musicale italiana, e quest'anno Lucio Corsi si distingue come grande protagonista. Con il suo album ‘Volevo essere un duro’, ha conquistato il pubblico e la critica, vincendo sia il premio per il miglior album che quello per la miglior canzone. Una vittoria che conferma il suo ruolo di interprete innovativo e autentico del nuovo cantautorato italiano, aprendo un nuovo capitolo nella musica d’autore.

Sono state annunciate le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2025, il più prestigioso riconoscimento dedicato alla canzone d’autore in Italia. A brillare su tutti è Lucio Corsi, che con ‘Volevo essere un duro’ si aggiudica ben due riconoscimenti: miglior album in assoluto e miglior canzone singola, confermandosi una delle voci più originali del nuovo cantautorato italiano. Il brano ha portato anche l’artista toscano a conquistare il secondo posto alla 75a edizione del Festival di Sanremo e il Premio della Critica ‘Mia Martini’, per poi rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song Contest di Basilea, ottenendo il quinto posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lucio Corsi trionfa alle Targhe Tenco, miglior album e miglior canzone

