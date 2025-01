Davidemaggio.it - Tradimento dal 5 febbraio prima di Uomini e Donne

Leggi su Davidemaggio.it

Dall’amore eterno tra Nihan e Kemal alle controverse vicende familiari della giudice Güzide Özgüder (Vahide Percin). Dal giorno successivo al finale di Endless Love, in onda inserata martedì 42025, saràad occupare lo slot ‘vacante’ delle 14.10, ossia tra Beautiful e.Aldatmak, il titolo originale di, conquista dunque ulteriore spazio sulla rete ammiraglia Mediaset. Da domani, la dizi turca andrà infatti in onda anche il sabato alle 14.45, dopo la doppia puntata di Beautiful edi Verissimo. E continuerà anche la domenica sera in prime time. Appuntamenti ai quali si aggiungeranno le puntate quotidiane – di circa 20 minuti – dal lunedì al venerdì a partire dal 52025. Una scelta fatta nel segno della continuità, all’interno dello slot post prandiale che ormai da diverso tempo appartiene alle produzioni turche.